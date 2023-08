Castel di Sangro Aquila | malori e disordini al concerto di Gigi D’Alessio con i giocatori del Napoli

... dunque, come era apparso chiaro quando il polacco non è comparso né nella formazione ufficiale che avrebbe affrontato l'Augsburg in amichevole adie neppure in panchina a disposizione ...Pienone adiper l'amichevole tra Calcio Napoli ed Ausburg. Molti gli assenti causa infortuni: Kvaratskhelia, Osimhen Anguissa Mario Rui e Gaetano. Il nuovo acquisto Natan ovviamente ancora non ...Nell'intervista rilasciata a Sky dopo la vittoria sull'Augsburg in amichevole, adi, l'allenatore del Napoli , Rudi Garcia, ha parlato anche di Zielinski, pur senza nominarlo. Il ...

Ritiro Napoli a Castel di Sangro: il programma di oggi Tutto Napoli

Sono stati più di cinquemila gli spettatori, presenti al concerto di Gigi D’Alessio al centro polisportivo di Castel Di Sangro. Sul palcoscenico verso la fine anche i giocatori del Napoli, campione ...Undicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli. Stamattina i campioni d'Italia riposano, dopo l'amichevole vinta ieri al Patini contro l'Augsburg. Questo il programma odierno: gli ...