Caso Santanchè | si è tolto la vita il presidente di Visibilia Trovato morto in casa Luca Ruffino | giallo sulle cause

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 7 agosto 2023) Mentre continuano le polemiche sule le sue società arriva una notizia drammatica legata ad una di queste aziende,suicida ildiRealeè statosenzanella suadi Milano. Ildisi è sparato un colpo in testa con una pistola regolarmente detenuta. La procura di Milano ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio. IldiEditore si èlanella serata di sabato poco prima di mezzanotte in camera sua nelladi famiglia a Milano in via Spadolini, vicino all’università Bocconi. ...