Caso Lukaku | l'Inter accusa e la Juve si difende | 'Chiesto l'ok al Chelsea'

Commenta per primo Romeluè ilpiù scottante di questo mercato estivo in Italia. Secondo le ultime ricostruzioni, la Juventus avrebbe avviato i primi contatti con l'attaccante belga già nello scorso mese di marzo. ...Il portoghese smentisce la 'guerra' con Tiago Pinto, poi torna sulTaylor e la 'tristezza' di non aver avuto il sostegno della società. Poi in fondo '- Juve sprint in 48 ore', 'Zielinski ...... è ildi Isaksen alla Lazio e del doppio colpo in casa Inter, pronta a ufficializzare Sommer e Samardzic. Attenzione alla Juve, che attende un nuovo appuntamento per. L'Atalanta ...

Giù le mani da Allegri sul caso Lukaku Panorama

Continua a tenere banco il caso Romelu Lukaku, sebbene ormai da alcune settimane l’Inter abbia interrotto il rapporto con il giocatore. Un vero e proprio tradimento, sul quale si è espresso anche ...Distanza ridotta: un conguaglio di 30-35 milioni per i bianconeri potrebbe soddisfare tutti a partire dal tecnico Allegri ...