Caso Lukaku | la Juventus ha violato le regole? Scoppia la polemica

La posizione dei bianconeri sulla vicenda. Oggi, sulla Gazzetta dello Sport, si specifica meglio la posizione dei bianconeri sulla vicenda che sta diventando un vero e proprio giallo ...... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Calciomercato Daa CDK: cosa può succedere in settimana Alle porte del campionato, il mercato è sempre più nel vivo. Tanti affari vicini alla chiusura: è il...Juve -, Pochettino non vuole Vlahovic ma il Bayern può risolvere tuttoMa in questo scenario ... Non parliamo del Tottenham, che potrebbe pensarci indi addio di Kane, ma del Bayern Monaco. ...

Caso Lukaku, l'Inter accusa e la Juve si difende: 'Chiesto l'ok al ... Calciomercato.com

Inter furiosa per la ricostruzione dei contatti tra Juventus e Lukaku: sarebbero stati in violazione dell’articolo 18 della FIFA ...Massimo Mauro: «Non farei mai lo scambio Lukaku-Vlahovic. Vi spiego perché la Juve rimpiangerà Dusan». Le dichiarazioni dell’ex bianconero Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus e noto opinionista ...