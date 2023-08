Caso De Angelis | Sansonetti direttore Unità a Notizie com | “Fare lotta politica | è fare lotta contro il collaboratore di Francesco Rocca?”

Leggi su notizie

(Di lunedì 7 agosto 2023) “Sono state chieste immediatamente le dimissioni, è stato chiesto adi cacciare De: ma per che cosa? Ma perché uno si deve dimettere per aver detto la sua opinione? Ma parche uno deve essere cacciato per aver detto la sua opinione legittimissima?”. Piero, attualede l’, sulMarcello Deè andatocorrente. Lo abbiamo sentito in esclusiva a.com, per capire meglio la sua posizione Che ilMarcello De Santis abbia spaccato l’opinione pubblica, diviso i partiti politici e sollevato l’indignazione delle forze di opposizione che col Pd in testa sono arrivate, tutte o quasi, a chiedere le dimissioni dell’attuale responsabile della comunicazione ...