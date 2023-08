Caso De Angelis | Rocca | “Parla a titolo personale” Schlein | “Meloni intervenga”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Continua a crescere la polemica su Marcello De, l'ex estremista di destra responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, finito nella bufera dopo il post su Facebook con cui ha negato la matrice neofascista della strage di Bologna e sostenuto l'innocenza di Fioravanti, Mambro e Ciarvardini. In molti chiedono a gran voce le sue dimissioni, a partire dalla segretaria dem Elly: “Se non riescono a farlo i vertici della Regione Lazio sia la presidente del Consiglio Giorgiaa prendere provvedimenti immediati. È grave cheil giorno della commemorazione non sia riuscita a dire che quella di Bologna sia stata una strage neofascista, sarebbe gravissimo se continuasse a permettere ai suoi sodali di stravolgere la verità processuale. Ponga fine, una volta per tutte, a questa ...

Lo dice il ministro dell'Interno al Corriere della Sera, in merito alDe, responsabile della Comunicazione della regione Lazio, esploso per le sue dichiarazioni sull'attentato alla stazione del 2 agosto 1980Marcello De, ex estremista di destra, ha sostenuto che i terroristi neofascisti condannati siano in realtà ...E infine: "Il dissenso era considerato doveroso, più che legittimo durante ilSofri mentre nelDela libertà di dissentire viene criminalizzata. Proprio per questo chiediamo a De ...

Caso De Angelis, interviene il governatore Rocca: «Ha parlato a titolo personale». Sulle dimissioni valuterà «dopo ... Open

Il ministro dell'Interno interviene dopo le parole del responsabile della Comunicazione della regione Lazio, Marcello De Angelis, che ha negato ...Una vita a destra, quella di Marcello De Angelis, oggi 63 anni, sposato con Francesca giornalista ... L’anno dopo fonda il gruppo musicale 270bis, non a caso l’articolo del codice penale sulle ...