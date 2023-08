Caso De Angelis | Rocca | “Lo vedrò nel pomeriggio Meloni non è felice per quanto accaduto”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Continua a crescere la polemica su Marcello De, l'ex estremista di destra responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, finito nella bufera dopo il post su Facebook con cui ha negato la matrice neofascista della strage di Bologna e sostenuto l'innocenza di Fioravanti, Mambro e Ciarvardini. In molti chiedono a gran voce le sue dimissioni, a partire dalla segretaria dem Elly Schlein: “Se non riescono a farlo i vertici della Regione Lazio sia la presidente del Consiglio Giorgiaa prendere provvedimenti immediati. È grave cheil giorno della commemorazione non sia riuscita a dire che quella di Bologna sia stata una strage neofascista, sarebbe gravissimo se continuasse a permettere ai suoi sodali di stravolgere la verità processuale. Ponga fine, una volta per tutte, a questa scellerata aggressione ...

approfondimentoDe, Rocca: "Parla a titolo personale" L'arresto in Inghilterra, il carcere e la politica in Italia Marcello De, all'epoca ventenne, venne a sua volta arrestato, ..."Io ho già preso doverosamente atto, come detto in aula, delle sentenze giudiziarie. E ho ricordato l'importanza della desecretazione degli atti sulla strage di Bologna". Non tralasciando dunque "le ...... per dirgli che si aspetta un passo indietro da Marcello De, il capo comunicazione della ... E spiegargli che ilva risolto a livello regionale senza coinvolgere il governo nè tantomeno lei.

Marcello De Angelis: le frasi sulla strage di Bologna imbarazzano la destra Today.it

riferendosi al caso di Marcello De Angelis, il capo della comunicazione istituzionale della Regione travolto dalle polemiche dopo i post su Facebook dei giorni scorsi sulla Strage di Bologna del 2 ...riferendosi al caso di Marcello De Angelis. "Con la premier abbiamo avuto modo di sentirci ma velocemente", ha aggiunto. Ci potrebbero quindi oggi essere sviluppi su una vicenda che da due giorni sta ...