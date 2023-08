Cartelle e multe | puoi fare ancora lo stralcio e in più arrivano altre sanatorie | Novità

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 7 agosto 2023) Da sapere su, si puòloe sono in arrivo. Tutte lee le informazioni utili da conoscere. Non tutto è perduto, per leesattoriali epossibilelo, almeno per quelle sotto i 1.000 euro e a determinate condizioni. Un sospiro di sollievo per tanti contribuenti che non erano riusciti aloprima. Inoltre, sembra che siano in arrivo nuovefiscali, per risolvere vecchie pendenze.possibile lo...