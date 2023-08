CARTA DI CREDITO | COME PROTEGGERTI DURANTE GLI ACQUISTI ONLINE

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 7 agosto 2023) In questo articolo considereremo alcune misure di sicurezza informatica essenziali che renderanno la tua esperienza di acquisto, tramitedi, sicura e protetta. il dispositivo che usi per faredeve avere una buona protezione antivirus e anti-malware. No a soluzioni gratuite, si a quelle a pagamento. Ottimo Bitdefender https://www.bitdefender.it/. Impedire ad un virus/malware di infettare il sistema è fondamentale per non farci rubare i dati delladiVai sul sito della tua banca prima di iniziare glie se ti è possibile imposta un limite giornaliero per le transazioni. Se ti dovessero rubare i dati delladie tramite un ...