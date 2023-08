Caro vacanze | gli italiani in fuga dalla Penisola | cosa sta accadendo

(Di lunedì 7 agosto 2023) In calo le presenze dei nostri connazionali sulle coste italiane: numeri record in Albania e Montenegro

...oggi in Cdm rischino di trasformarsi in un nulla di fatto e di non risolvere il problema del- ...fuori tutte quelle tratte utilizzate dagli italiani in occasione delle partenze perestive ...di Leonardo Botta Guardavo in tv un dibattito sul(sottotitolo: "l'estate salata degli italiani", ahinoi non solo per le concentrazioni minerali dell'acqua marina) focalizzato su un problema che riguarda milioni di vacanzieri (quelli che ..."Ad incidere su viaggiatori italiani ed esteri l'aumento dei prezzi delle destinazioni legati al- vita e " in particolare sullelast minute " l'impennata delle tariffe aeree e dei costi ...

Caro vacanze, in Liguria prezzi choc: focaccia a 30 euro, hotel inaccessibili. «A Lerici 7mila euro a settiman leggo.it

Sono infatti sempre più numerosi coloro i quali, scoraggiati dai rincari, preferiscono trascorrere le proprie vacanze estive a costi più contenuti in Montenegro, Albania, Grecia, Turchia, Tunisia ed ...Ci sono alcuni casi limite. Come quello del toast che, diviso a metà, costa 2 euro in più. (È successo a un turista in un bar di Gera Lario, paesino sul lago di Como che ha fotografato lo scontrino e ...