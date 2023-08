Caracciolo e Torregrossa ko a Pisa | Accertamenti in Corso

(Di lunedì 7 agosto 2023) Lo staff medico delsta facendo la conta degli infortunati in vista della sfida di Coppa Italia contro il Frosinone. Oggi si svolgeranno glipered. La ...

Lo staff medico del Pisa sta facendo la conta degli infortunati in vista della sfida di Coppa Italia contro il Frosinone. Oggi si svolgeranno gli accertamenti pered. La prelazione per i vecchi abbonati si è chiusa con oltre 3000 sottoscrizioni, oggi inizia la vendita ...Qualche apprensione invece per capitan, uscito dopo un quarto d'ora a causa di un ... Terminale offensivo, pure lui messo KO da un duro contrasto prima dell'intervallo che gli ......(pt Canestrelli e st Biagini), Leverbe (st Rus), Beruatto (st Hermannsson), Marin (st Mastinu), Ionita (st M. Tramoni), Toure (st Nagy), Arena (st L. Tramoni),(pt Moreo e st ...