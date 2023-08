Capri pants | il pantalone della Hepburn che piace ai millenial

(Di lunedì 7 agosto 2023) Li hanno indossati Jackie O e Brigitte Bardot, li ha resi un’icona del guardaroba 60s Audrey, e Halsey li ha riportati nei 2000: i pantalonisono l’ultimo grande ritornomoda che ancora una volta spazia tra passato e presente alla ricerca del cimelio storico. Non sono shorts, non sono bermuda, ne jorts, i pantalonirappresentano l’equilibrio tra lunghezza e ampiezza per ogni body shape, e sono tornati per imporsi come nuovo simbolo di inclusività che rilegge forme e dimensioni in un unico capo capace di vestire tutte (e tutti). E se un tempo erano gli immancabili compagni di viaggi tra le isole italiane e la costa francese, ora divengono partequotidianità,vita in città a di quella vacanziera.: da ...

Parliamo deio, per dirla come meritano davvero, dei " pinocchietti ". Scegliamo di chiamarli con questo termine e non con il loro epiteto originale e chic di "pantaloni", perché il ......e first lady - pensate a Lady Diana in barca a Saint Tropez o a Jaqueline Kennedy - Onassis a... Insomma, i white -sono il pezzo più democratico del nostro guardaroba che vanno al di là di ...Oltretutto stanno bene davvero con tutto, dai jeans, alle gonne svolazzanti, daiai vestiti di ogni forma e lunghezza. E allora via libera alle varianti minimal - chic con listini ...

