Capaccio Paestum | nasce il Club Napoli “Giovanni Di Lorenzo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutisi prepara ad accogliere ilufficiale, intitolato al capitanodi, in seguito alla meravigliosa conquista dello Scudetto, il terzo tricolore per gli azzurri dopo trentatré anni di attesa. Da oltre un decennio,non aveva più avuto unufficiale, ma grazie al ritrovato entusiasmo generato dalle gesta dei ragazzi di mister Spalletti, finalmente sembra giunto il momento di rivedere l’insegna azzurra sventolare per le strade cittadine, nella città dei Templi. Ilsarà dedicato alla memoria di 4 tifosissimi delche ci hanno lasciato: Giuseppe Acanfora, Angelo Di Lascio, Salvatore ...