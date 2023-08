Campolattaro | trattore si ribalta nei campi | un ferito

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesimo incidente in agricoltura. Un uomo di 67 anni, mentre si apprestava ad effettuare lavori di aratura, intorno alle 16, in un fondo agricolo di sua proprietà a, ha perso il controllo delche stava conducendo. Il mezzo si èto finendo in un terrapieno delimitante un ruscello e l’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo. Allertati i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti. I caschi rossi, utilizzando speciali cuscini azionati ad aria compressa sono riusciti a rimettere ilcorrettamente sul fondo agricolo e quindi a liberare l’agricoltore che è stato subito trasportato al San Pio dal personale del 118 per accertare le sue condizioni fisiche in quanto lamentava forti dolori agli arti inferiori. Sul ...