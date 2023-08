Campania | borse di studio agli studenti universitari | il tetto della soglia Isee

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta regionaleha approvato oggi due provvedimenti. In primis la programmazione annuale degli interventi per il diritto alloo per l’anno accademico 2023/2024. L’importo limiteè confermato in € 26.306,25 e il valore annuale dellediconcedibili, varia, come nella precedente programmazione, da € 1.430,00 a € 7.081,40. Approvato anche il differimento al 30 settembre 2023 del termine per la presentazione delle istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie su piattaforma So.Re.Sa. Laper la concessione didi ...

...all'Azienda per il diritto allo studio universitario di adottare in tempo il bando per ledi ... Non manca un passaggio sulle residenze: 'Persiste una grave criticità della Regioneanche ...... caratterizza la 'Moda Positano', coloratissimi parei, copricostume, camicie, abiti da sera,, ... Leggi Anche: il Sentiero dei Limoni, perla della Costiera Amalfitana I sentieri - Per ...... cofinanzia 30di dottorato. Le altre Università che partecipano al Dottorato sono: Humanitas University, Sapienza Università di Roma, Università di Bologna, Università della, ...

Regione Campania, borse di studio agli studenti universitari: ecco il tetto della soglia Isee ilmattino.it

La Giunta regionale della Campania ha dato oggi il via libera alla pianificazione annuale delle azioni per il sostegno al diritto allo studio ...Nella scorsa mattinata gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nel corso di un servizio antiborseggio, hanno tratto in arresto un ...