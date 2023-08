Caldo estremo | l' energia solare sta salvando l' Europa dai blackout

(Di lunedì 7 agosto 2023) La crescita del fotovoltaico si è dimostrata strategica non solo per contrastare la crisi climatica, ma anche per aumentare la produzione energetica nei momenti di picco della domanda

...si può non sottolineare la fuga dei nostri connazionali dal Belpaese proprio nel periodo più ""... Turchia, Tunisia ed Egitto, oppure raggiungere mete più lontane come Nord America, Africa,...Particolarmente significativi alcuni indici che misurano le giornate di. L'indice SU40, che conta i giorni con temperature sopra i 40°C, ha raggiunto il valore medio di 4,9 giorni in ......un'ondata di, con temperature massime che potrebbero superare ampiamente i 40 gradi in diverse regioni. In particolare tra mercoledì e venerdì, sarà attiva un'allerta per "rischio" di ...

Meteo, torna il caldo estremo Giuliacci sbotta: "Non credete alle bugie" Il Tempo

E’ stato ritrovato in un terreno ubicato in Via Inghilterra, a Crosia – Mirto in provincia di Cosenza. Legato a catena, privo di vita, nei pressi di un casolare. A fianco del corpicino del povero cane ...Giulio Betti: “Il caldo dei prossimi giorni non avrà nulla a che vedere con quello di luglio. Le temperature saranno superiori alla media stagionale di 3/4 gradi, ma non verranno raggiunti i valori ...