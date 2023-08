Caldo africano | quando arriva? E quanto durerà? Le temperature | la barriera spagnola che ci salverà e il ferragosto

(Di lunedì 7 agosto 2023)il? E? Mentre in questi giorni lecontinuano a essere fresche, come riporta 3Bmeteo una nuova ondata di calore è prossima ad...

ilMeteo.it, in settimana l'estate si prende la rivincitaLa pausa dalè già finita, le temperature miti e le piogge di questi ultimi giorni stanno per lasciare la scena a un nuovo anticiclone, che porteràe afa su gran parte del Paese. Dopo un inizio di settimana con residui temporali sulla fascia adriatica e al Sud, il tempo è destinato a migliorare e a far risalire il ...Meteo, da domani torna ilTemperature in aumento, a Roma e Firenze attesi picchi di 38°. Il ciclone Circe si allontana e con il passare dei giorni il clima sarà più stabile e soleggiato L'estate si appresta a ...

Caldo africano, nuova ondata arriva in Italia: temperature record. Il meteorologo: «Ecco le zone più colpite» ilmessaggero.it

Per quanto riguarda il caldo, anche qui possiamo fare solo una stima dei valori che si potranno raggiungere durante il giorno. Diciamo che punte di 38°C saranno possibili sulle pianure del Nord e ...Il meteo dell’estate 2023, sbalzi incredibili Il meteo dell’estate ha riservato una sequenza di sorprese climatiche davvero clamorose, con una serie ...