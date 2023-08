Calciomercato Udinese | ufficiale l’acquisto di Aké in prestito dalla Juventus

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) – Marley Aké è un nuovo giocatore dell'. A dare l'annuncio il club friulano sul proprio sito. Il 22enne esterno francese arrivacon la formula delcon diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bianconeri. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Marley Aké è un nuovo giocatore dell'. A dare l'annuncio il club friulano sul proprio sito ufficiale. Il 22enne esterno francese arriva dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore ...FOTOGALLERY Foto sito Napoli %s Foto rimanentiIl Napoli annuncia Natan: ufficiale il dopo Kim Napoli, ufficiale l'arrivo di Natan dal Red Bull Bragantino. Aké all', Mina è un ...1 La Roma cerca un attaccante sul mercato. Tra i profili monitorati c'è anche il colombiano dell'Atalanta, Luis Muriel (classe 1991 ex Lecce, Sampdoria e).

Udinese: occhi su un esterno della Sampdoria | Mercato Calciomercato.com

(Adnkronos) – Marley Aké è un nuovo giocatore dell’Udinese. A dare l’annuncio il club friulano sul proprio sito ufficiale. Il 22enne esterno francese arriva dalla Juventus con la formula del prestito ...Ufficiale il colpo Udinese, arriva dai bianconeri della Juventus l’esterno Marley Akè, giovane talento francese. La notizia era nell’aria da qualche giorno, in mattinata è arrivata anche l’ufficialità ...