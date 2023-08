(Di lunedì 7 agosto 2023) Ore decisive per il futuro dell'attaccante inglese. ROMA - Ultimo tentativo deldi portare in Germania Harry. Secondo i tedeschi di Sky Sports i dirigenti del club starebbero ...

Ildella Juventus entra nella fase cruciale, con le ultime notizie e i rumors che ... Il club tedesco, viste le difficoltà di strappare Harry Kane al- che non libera il numero 9 ...Secondo i tedeschi di Sky Sports i dirigenti del club starebbero discutendo con ilin attesa di una risposta all'offerta finale, pari a più di 100 milioni di euro, per l'attaccante inglese. ...E le ultime piste diportano l'ex centravanti viola sulla strada che porta In Germania. Destinazione Bundesliga. E' caldissimo il triangolo Juve -- Bayern Monaco. Harry Kane ...

Calciomercato: Tottenham. Bayern Monaco aspetta una risposta per Kane Tiscali

Ore decisive per il futuro dell'attaccante inglese.ROMA (ITALPRESS) - Ultimo tentativo del Bayern Monaco di portare in Germania Harry Kane. Secondo ...Taremi è sempre più vicino al Tottenham. Il club inglese sta trattando per il giocatore iraniano con il Porto, che chiede 25 milioni per il suo cartellino. Il giocatore ha già un accordo di massima ...