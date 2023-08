Calciomercato Roma | Mourinho | “Siamo in ritardo | mai pensato di andar via”

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) – Laè insulma Josénon è pentito di aver scelto la squadra giallorossa due anni fa. Il tecnico portoghese si confessa in una lunga intervista al Corriere dello Sport. “Mi riesce impossibile dire che sono contento. Però sostenere che sono in guerra aperta con la società, con Pinto, che non sono felice, è sbagliatissimo. Pinto sa chein, anche la proprietà lo sa, alla fine quello che soffre veramente è chi lavora e chi contro la Salernitana dovrà entrare in campo con la miglior squadra possibile”, dice lo Special One allargando il discorso al rapporto con il direttore sportivo Tiago Pinto. “Firmai per laperché quando incontrai i Friedkin mi piacque molto il loro modo di parlare. Quelle parole mi ...

- Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ......i giallorossi e il Santos continuano a vivere infatti questa trattativa con una sensazione di fiduciaMarcos Leonardo si avvicina a piccoli passi alla. Tanto che, come appreso da.it,...Commenta per primo José Mourinho saluta Roger Ibanez. L'allenatore portoghese dellaha scritto su Instagram : 'Sii felice ' garoto '. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora puoi pagare una cena come si deve a me e al mio staff. Goditi l'Arabia Saudita'. Il ...

Roma, Sanches lascia un piccolo indizio sui social: “La pressione ha uno scopo” ForzaRoma.info

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “In estate ho ricevuto due offerte dall’Arabia: Al-Hilal e Al-Ahli. Se ci ho pensato Sì. Prima di andare all’incontro ho informato la proprietà chiarendo che non avevo ...Roma, 7 ago. (Adnkronos) – E’ di fatto il tecnico della Roma Josè Mourinho ad ufficializzare la partenza del difensore brasiliano Roger Ibanez che andrà a giocare in Arabia Saudita. “Sii felice ‘garot ...