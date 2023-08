Calciomercato Napoli | un crack per il centrocampo | c’è la prima offerta 

(Di lunedì 7 agosto 2023) Osimhen accetta l’Arabia o rinnova? Il leitmotiv deldelè questo, ma non c’è solo la questione Victor a tenere impegnata la squadra mercato. È chiaro che l’eventuale conferma o cessione del bomber nigeriano rivoluzionerebbe completamente gli scenari, portando una cifra clamorosa (175 milioni?) nelle casse dei Campioni d’Italia, ma intanto i partenopei puntano a rinforzare l’attuale roster, quello in cui Osimhen è la punta di diamante. E a proposito di diamanti, ilsembra aver individuato una vera e propria gemma da aggiungere al proprio. Un centrocampista spagnolo che ha impressionato nella scorsa stagione in Liga e si candida al grande salto.su Gabri Veiga Nelle ultime ore ilsembra essere andato con decisione su Gabri Veiga. Il ...

Le cinque alternative ad Osimhen (.it)Insomma, il mister delprova a convincere il suo bomber a non spingere la società ad accettare un eventuale rilancio da 160 milioni. De ...36 presene, 11 gol e 4 assist nell'ultima Liga : numeri che hanno attirato le attenzioni dei grandi club,su tuttiSecondo l'esperto di, ilha offerto 30 milioni per il cartellino del calciatore, 10 milioni in meno rispetto alla clausola rescissoria fissata dal club spagnolo a 40 milioni di ...

Osimhen, il Napoli vuole il rinnovo ma l’Al-Hilal prepara una nuova offerta: il punto CalcioNapoli1926.it

Il Napoli per il sociale contro la Nazionale Italiana Non Vedenti. Nel corso di questo secondo ritiro estivo c'è stata una partita speciale ...Per i prossimi due anni le emittenti di Cairo trasmetteranno in chiaro la partita più interessante di ogni giornata del massimo campionato saudita, recentemente rafforzato dall'arrivo di un gran numer ...