Calciomercato Napoli | ufficiale l’acquisto di Natan

... 2023 12:42 07 Agosto UFFICIALE Natan al NapoliUFFICIALE - Natan è un nuovo difensore del. ... Sommer ".it 12:02 07 Agosto Sommer al Coni #Inter - Yann #Sommer al Coni per ...Il contratto del 22enne difensore centrale brasiliano depositato in Lega Natan de Souza è ufficialmente un nuovo giocatore del. Il contratto del 22enne difensore centrale brasiliano è stato infatti depositato in Lega. A dare l'annuncio la stessa Lega Serie A sul proprio sito web. Natan arriva a titolo definitivo dal ...SSC- La settimana che è iniziata si annuncia calda, se non decisiva, per quanto riguarda ildi molte big di Serie A . Ed ilin questo senso non fa eccezione, ...

Osimhen, il Napoli vuole il rinnovo ma l’Al-Hilal prepara una nuova offerta: il punto CalcioNapoli1926.it

Racconto delle prime ore di Natan da giocatore del Napoli, dalle lunghe visite mediche all’accoglienza dei tifosi a Castel di Sangro. CALCIOMERCATO NAPOLI. Sono state intense le prime ore di Natan da ...Dopo metà stagione da protagonista in Turchia, con tanto di vittoria del campionato con la maglia del Galatasaray, Nicolò Zaniolo pensa a un repentino ritorno in Serie A. Il ...