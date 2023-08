Calciomercato Napoli | pazza idea | un ex Juve a parametro zero | l’aggiornamento

Commenta per primo L' Al Ahli ha presentato un'offerta alper Piotr Zielinski . Se, come pare, il polacco dovesse rifiutare, gli arabi proveranno a convincere Llorente . Lo scrive The Athletic.Commenta per primo Kim Min - jae è stato convinto ad accettare il Bayern dall'allenatore della sua Nazionale, la Corea . A rivelarlo è stato lo stesso exin conferenza stampa: 'Jürgen Klinsmann mi ha lasciato in pace durante la trattativa ma quando gli ho detto che stavo per decidere si è congratulato con me per aver scelto un grande club'.Commenta per primo L' Al - Hilal non si arrende per Victor Osimhen . Secondo i media britannici, l'ultima offerta è di 1 milione di sterline a settimana per il bomber delche però, come Messi e Mbappe , è intenzionato a rifiutare.

Si tratta del capocannoniere della scorsa stagione, nonché trascinatore del Napoli che torna campione d'Italia dopo 33 anni, Victor Osimhen. Teun Koopmeiners al Napoli Ultime notizie di calciomercato relative all'arrivo del centrocampista olandese dell'Atalanta. Uno dei pezzi pregiati della rosa di Gasperini potrebbe cambiare maglia nel ...