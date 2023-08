Calciomercato Napoli | Osimhen in Arabia Saudita? L’annuncio di Rudi Garcia fa tremare i tifosi

Commenta per primo L' Al Ahli ha presentato un'offerta alper Piotr Zielinski . Se, come pare, il polacco dovesse rifiutare, gli arabi proveranno a convincere Llorente . Lo scrive The Athletic.Commenta per primo Kim Min - jae è stato convinto ad accettare il Bayern dall'allenatore della sua Nazionale, la Corea . A rivelarlo è stato lo stesso exin conferenza stampa: 'Jürgen Klinsmann mi ha lasciato in pace durante la trattativa ma quando gli ho detto che stavo per decidere si è congratulato con me per aver scelto un grande club'.Commenta per primo L' Al - Hilal non si arrende per Victor Osimhen . Secondo i media britannici, l'ultima offerta è di 1 milione di sterline a settimana per il bomber delche però, come Messi e Mbappe , è intenzionato a rifiutare.

Calciomercato Napoli. L'Arabia Saudita tampina gli azzurri: l'Al-Ahli ha presentato un'offerta formale per Zielinski e sarebbero stati messi sul piatto anche 175 milioni di ingaggio per Victor Osimhen ...Notizia forte dalla Nigeria: c’è l’accordo tra Victor Osimhen e i sauditi dell’Al Hilal. L’attaccante ha accettato l’offerta araba. Tutti i dettagli Il Napoli sta facendo il massimo per rinnovare il c ...