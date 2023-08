Calciomercato Napoli | assalto a Gabri Veiga | offerta una cifra monstre

(Di lunedì 7 agosto 2023) Con Zielinski che sembra ormai sulla via della partenza, ilsta pensando a come muoversi per trovare un suo sostituto Le voci su un possibile addio di Zielinski si fanno sempre più fitte. Ad essere interessato al trequartista polacco è l’Al Ahli, club saudita che negli ultimi giorni, attraverso degli emissari, è nel nostro paese per evidenti affari di mercato. Dopo aver praticamente chiuso per Roger Ibanez, difensore centrale della Roma, i sauditi sono pronti a convincere il centrocampista dela scegliere il loro club. Di circa 12 milioni a stagione l’arrivata all’entourage di Zielinski che potrebbe seriamente accettare. Qualora decidesse di volare in medioriente, ilcomprerà sicuramente un suo sostituto. In pole position c’è ovviamente ancora il nome di Teun Koopmeiners, ma l’Atalanta fa ...

...sarebbe stato lo stesso giocatore che durante un colloquio con il tecnico francese ha espresso chiaramente la preferenza di essere titolare al Genoa piuttosto che riserva di Di Lorenzo al. Ne ...Massimo Moratti (LaPresse) -.it'Il prossimo anno abbiamo tutto per fare bene - afferma a 'notizie.com' - e andare a vincere. Noi e ilsiamo lì, ma serve fare qualcosa in più'.. Con il futuro di Zielinski in bilico, ilè pronto a tornare alla carica per Gabri Veiga : il giovane centrocampista del Celta Vigo è seguito con attenzione dallo scout ...

Calciomercato Napoli, due nomi in cima alla lista in caso di addio ad Osimhen CalcioNapoli24

La settimana che è iniziata si annuncia calda per quanto riguarda il calciomercato di molte big di Serie A. Ed il Napoli in questo senso non fa eccezione ...L’addio di Piotr Zielinski, annunciato in conferenza stampa da Rudi Garcia, ha spinto nuovamente il Napoli sul calciomercato.