Calciomercato Monza | continua il pressing sul grande attaccante

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’obiettivo stagionale della squadra brianzola è davvero molto (ma molto) ambizioso: migliorare, ulteriormente, il campionato dei record andato in scena nella scorsa annata. Per migliorare, in effetti, i biancorossi dovrebbero lottare significativamente per un posto nella prossima Conference League. Una speranza, o meglio un sogno, per tutto l’ambiente della Brianza. Sarà ildela chiarire le vere ambizioni della squadra di Raffaele Palladino: Adriano Gallianiilsulla punta., piace Duvan Zapata: l’agente frena Duvan Zapata (Photo credits: Atalanta Bergamasca Calcio)“Inter? Posso dire che non c’è nulla di vero al riguardo, non ci hanno contattati – queste le dichiarazioni dell’agente del calciatore colombiano rilasciate ...