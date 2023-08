Calciomercato Milan – Ballo-Touré ha aperto al Werder | la situazione

Sul: 'Mi aspetto ancora grandi colpi di mercato. Ilsi è già rinforzato, la Roma sogna Morata, vediamo se Mourinho riesce a convincerlo. L'Inter deve sostituire Dzeko e Onana, ...Commenta per primo Il mercato delsi muove anche in uscita. Dopo il no agli inglesi del Fulham, Ballo - Touré apre ai tedeschi del Werder Brema, che offre tra i 3 e i 4 milioni di euro per il terzino sinistro rossonero. Intanto ...Un ritorno al calcio vincente, dopo 31 anni trascorsi alla guida delcon cui ha conquistato 29 trofei: otto scudetti, una Coppa Italia, sette Supercoppe italiane, cinque Champions League, due ...

Sorpresa Milan, ancora Lukaku: la cessione cambia tutto CalcioMercato.it

Domani sera Milan e Monza si affronteranno nella prima edizione del “Trofeo Silvio Berlusconi” all’U-Power Stadium di Monza davanti ...L'impegno contro il Milan non solo è l'ultimo prima dell'inizio della stagione ... Juventus e Barcellona perdendo tutte e tre le partite. Si tratta pur sempre di calcio estivo ma quando ci sono delle ...