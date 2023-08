Calciomercato | Lazio Isaksen sbarca nella capitale

(Di lunedì 7 agosto 2023) Per l'attaccante danese, proveniente dal Midtjylland, pronto un quinquennale. ROMA - Gustavto a Roma. L'attaccante danese, 22enne, proveniente dal Midtjylland è atterratotarda ...

E poi le trattative che coinvolgono Roma e Fiorentina: NEWS E TRATTATIVE LIVE, ECCO ISAKSEN A distanza di poche ore dall'ufficialità di Kamada, i biancocelesti attendono quella ...Per il cartellino di Isaksen, accolto ieri sera a Fiumicino da circa 200 tifosi della, la società biancoceleste dovrebbe pagare circa 10 milioni di euro più bonus. - foto LivePhotoSport - . pdm/...Commenta per primo Laaccoglie Gustav Isaksen. L'esterno offensivo danese classe 2001 arrivato per 15 milioni di euro dal Midtyjlland è sbarcato nella tarda serata di domenica all'aeroporto di Fiumicino e oggi si ...

Calciomercato Lazio | Maximiano, sarà addio: trovato accordo col nuovo club La Lazio Siamo Noi

Isaksen Lazio, iniziate le visite mediche di rito. Poi firmerà un contratto con i biancocelesti da 1,5 milioni di euro all'anno fino al 2028 ...Questa mattina per il giocatore, pronto ad approdare alla Lazio, alla corte di Maurizio Sarri, le visite mediche di rito. A seguire dovrebbe firmare un contratto quinquennale e legarsi al club ...