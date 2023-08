Calciomercato Inter | pressing Balogun e ecco Sommer | Lukaku | ultime news

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 7 agosto 2023) (Adnkronos) – Dopo aver perso il duello con l'Atalanta per Gianluca Scamacca, l'prova a dare una scossa al suocon l'assalto a Folarin. I nerazzurri, secondo ledi, hanno virato sul 21enne attaccante statunitense dell'Arsenal, individuato come rinforzo per il reparto offensivo nella rosa di Simone Inzaghi. La punta americana non è stata utilizzata nella sfida di Community Shield contro il Manchester City e non sembra rientrare nelle strategie dei gunners: la sua cessione, quindi, è ipotizzabile nelle prossime settimane. L'è alla finestra, consapevole che l'operazione richiede almeno 25-30 milioni complessivi. Come riferisce Sky Sport, la società nerazzurra è in contatto con l'Arsenal e con gli agenti del ...