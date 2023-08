Calciomercato Cagliari | saltato l’affare Palomino! Il motivo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 agosto 2023), è saltata la trattativa per arrivare al centrale difensivo Palomino: ildi questa situazione Arriva una notizia per quanto riguarda ilin entrata deldi mister Claudio Ranieri. E’ saltata la trattativa con il difensore José Luis Palomino, che salvo sorprese non sbarcherà in Sardegna. I rossoblù del d.s. Nereo Bonato avevano trovato nel centrale dell’Atalanta un profilo perfetto per fisicità ed esperienza in Serie A. Eppure, a quanto sembra, nonostante sia sempre in uscita dal club bergamasco: non si è trovato l’accordo tra il club e il giocatore.