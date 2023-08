Calcio | Udinese | ufficiale l' acquisto di Aké in prestito dalla Juventus

(Di lunedì 7 agosto 2023) Udine, 7 ago. - (Adnkronos) - Marley Aké è un nuovo giocatore dell'. A dare l'annuncio il club friulano sul proprio sito. Il 22enne esterno francese arrivacon la formula delcon diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bianconeri.

L'intesa con l'era già stata raggiunta, operazione che prevede il prestito a 4 milioni di euro (e l'obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 di bonus) . Percorso inverso per Giovanni Fabbian , ...Un antipasto di campionato tra due big del nostro, con Allegri e Gasperini pronti a testare ...cercheranno di trarre indicazioni preziose a pochi giorni dai match ufficiali controe ......di questo processo può a buon titolo collocarsi l'Italia e in particolare l'insospettabile, ... Quello che parve l'ingresso in pompa magna dei bianconeri nel gotha del, il 7 agosto 1983, ...

Nelle ultime ore se ne parlava sempre più intensamente, ora è ufficiale: la giovanissima ala sinistra francese prodotto della Juventus, Marley Aké, è un nuovo giocatore dell’Udinese, almeno per ciò ...Il modulo utilizzato dall’allenatore del Lecce è, assieme al 4-2-3-1 e al 3-5-2, quello più scelto in assoluto nel massimo campionato Che calcio si fa in Serie A È la domanda che si è posta oggi La G ...