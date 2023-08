Lasportiva del Portogallo ne è certa: è fatta per il passaggio di Cabral dalla Fiorentina al Benfica. Questa notizia è l'apertura dell'edizione online di 'A Bola', secondo cui il brasiliano della ...... nel 2009 ha scritto il libro ufficiale del Centenario del Pisa, il volume "Cento Pisa" per ... Addettodel CUS Pisa tra il 2013 e il 2015. Corrispondente da Pisa per Radio Sportiva. ...Dopo sei pre - inaugurazioni e altrettante conferenze, piazza San Prospero potrebbe essere ... * Michele Delrio è avviato a una brillante carriera come arbitro didi prospettive ...

Calcio: stampa portoghese, è fatta per Cabral al Benfica Agenzia ANSA

La stampa sportiva del Portogallo ne è certa: è fatta per il passaggio di Cabral dalla Fiorentina al Benfica. (ANSA) ...Pescara Calcio, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web dei biancazzurri: Secondo Memorial Matteo Serra, tra il Pescara e il Pineto, in ricordo della giovane promessa del calcio pescarese sco ...