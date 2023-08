Calcio | Scamacca | ' Gasperini mi ha fortemente voluto | vede in me qualità nascoste'

(Di lunedì 7 agosto 2023) Bergamo, 7 ago. - (Adnkronos) - "L'allenatore mi ha detto che hoche però lui: è la cosa che mi ha colpito di più". Queste le prime parole di Gianlucada giocatore dell'Atalanta. "Direttore e mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e che condividono le mie stesse idee. Questo è il posto più giusto da dove ripartire, l'ambiente ideale per me. Giocare tante competizioni è bello, perché si lotta per più obiettivi, è un grande stimolo", aggiunge il 24enne romano al sito del club orobico prima di parlare degli incroci passati con la sua nuova squadra. "L'Atalanta è sempre stata una squadra tosta, da avversario andava sempre forte: ogni volta ci si faceva il segno della Croce".

Non c'è solo l' Inter nella corsa per Folarin Balogun . L'attaccante è diventato il primo obiettivo dei nerazzurri sul mercato, soprattutto dopo che l' Atalanta ha soffiato a Marotta. Ora l'ammistratore delegato dell'Inter dovrà stare attento alle avanches del Monaco per Balogun. Secondo quanto riportato da The Athletic , l'Inter sarebbe sulle tracce del centravanti dell'...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...

Gianluca Scamacca lascia il West Ham e torna in Italia, è ufficiale. L'attaccante romano è un nuovo giocatore dell'Atalanta ...CALCIO. Lunedì 7 agosto l’attaccante ha svolto la prima seduta a Zingonia. Lavoro differenziato per il centrocampista, alle prese con l’infortunio alla caviglia rimediato con la Pro Vercelli.