Calcio | Mourinho sui social saluta Ibanez che va in Arabia e fa ironia sul mercato

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - E' di fatto il tecnico della Roma Josèad ufficializzare la partenza del difensore brasiliano Rogerche andrà a giocare inSaudita. "Sii felice 'garoto'. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglietta. Ora puoi pagare una cena adeguata a me e al mio staff. Goditi l'Saudita", scrive lo Special One su Instagram con una foto insieme al difensore e la maglia numero 3. La Roma dalal cessione dovrebbe ricavare dall'Al-Ahli circa 30 milioni di euro. Mentre per il giocatore il club saudita ha raggiunto un accordo di massima da 9 milioni a stagione. "Scommetto che quando avete visto la foto avete pensato che fosse un nuovo giocatore", è poi l'ironico messaggio di Mou al club giallorosso.

