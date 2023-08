Calcio | Leagues Cup MLS Messi trascina l' Inter Miami ai quarti

Doppietta nei 90 minuti e centro nei decisivi rigori per l'asso argentino. ROMA - Lionel Messi ha trascinato la "sua" Inter Miami ai quarti di finale dellaCup di MLS. Negli ottavi di finale il club della Florida ha battuto ai rigori l'FC Dallas, dopo il 4 - 4 dei tempi regolamentari. L'asso argentino, al Toyota Stadium di Frisco, in Texas, ha ...Messi si presenta supiazzato e fa esplodere di gioia tutti i suoi tifosi. window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.addEventListener("...in tv oggi 7 agosto 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 01.00 Cuiabá - Flamengo (Brasileirão) - SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL 03.30 Dallas - Inter Miami (Cup) - APPLE TV ...

Doppietta nei 90 minuti e centro nei decisivi rigori per l'asso argentino.ROMA (ITALPRESS) - Lionel Messi ha trascinato la "sua" Inter Miami ai quarti di finale della Leagues Cup di MLS. Negli ottavi ...