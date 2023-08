Calcio | Lautaro Martinez di nuovo papà | è nato Theo

(Di lunedì 7 agosto 2023) Milano, 7 ago. - (Adnkronos) - L'attaccante dell'Interè di. La moglie del 26enne argentino Agustina Gandolfo ha dato alla luce. "Uno dei giorni più emozionanti della nostra vita - ha scritto il capitano dell'Inter su Instagram -. Felici di averti tra le nostre braccia. La tua sorellina è a casa che ti aspetta per riempirti d'amore. Ora siamo in 4. Benvenuto, ti amiamo".

Da oggi c'è un Theo anche nella grande famiglia interista. Si tratta del secondogenito diMartinez e Agustina Gandolfo (nel 2021 i due avevano già avuto una figlia, Nina), venuto alla luce nella giornata di oggi, lunedì 7 agosto, come annunciato sui social dalla coppia. Nessuna ...A rendere nota la nascita, un post su Instagram diMartinez che ha voluto esprimere tutta la sua felicità.Dicono cheabbia cominciato ad affiggere cartelli per mezza Milano: "AAA cercasi partner di stazza fisica, disposto a fare a sportellate. Si garantiscono ottimi assist". Il profilo giusto ...

