Calcio femminile | professionismo specchietto per le allodole L’Italia resta dietro anni luce le big internazionali

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023)per le? La sensazione è che in Italia l’avvento di tale status nell’ambito delsia stato troppo frettoloso, alimentato più da una visione di facciata di un mondo in cui pochi credono davvero. L’eliminazione della Nazionale italiana di Milena Bertolini, nel primo turno della fase finale dei Mondiali di scena in Australia/Nuova Zelanda, non è stato certamente lo spot migliore possibile, considerando anche la brutta pzione negli Europei del 2022. La rappresentazione sul primo canale della compagine tricolore, purtroppo, ha reso ancor più evidenti al grande pubblico le mancanze di giocatrici e soprattutto di un sistema che fatica a evolversi oppure non lo fa alla stessa velocità di altri contesti. I quarti di finale raggiunti ...