Calcio femminile | Mondiali 2023 | Inghilterra-Nigeria 4-2 d c r Decisiva Kelly dal dischetto

(Di lunedì 7 agosto 2023) Al Lang Park di Brisbane (Australia),si sono affrontate negli ottavi di finale deidi. Nella partita diretta dalla signora Melissa Borjas di Honduras, la compagine detentrice del titolo continentale, reduce da un percorso convincente nella fase gironi (3 vittorie, otto gol fatti e solo uno subito), ha confermato i favori del pronostico e si è imposta con il punteggio di 4-2 dopo i calci di rigore. Una partita molto sofferta per la formazione di Wiegman che ha dovuto fare i conti con l’espulsione sul finire dei tempi regolamentari di Lauren James e con una squadra avversaria in palla, capace di rendersi più volte pericolosa. Le inglesi affronteranno nei quarti di finale la vincente del confronto tra Colombia e Giamaica, in programma ...

E ancora la spilla del "nodo gordiano" è stata assegnata a Luciano Savi per la diffusione dela Molfetta con l'Asd Nox; alla danzatrice di danza, campionessa regionale di danze ...L'eliminazione agli ottavi dei Mondiali è un risultato sorprendente e inedito, dovuto soprattutto dalla crescita globale del ...Allenatore: Waldrum Dove vedere la partita in TV e streaming L'incontro Inghilterra D " Nigeria D , valevole per gli ottavi di finale dei Mondialinon verrà trasmesso in diretta tv e ...

A Brisbane le inglesi, in inferiorità numerica dall'87' per il rosso a James, la spuntano dal dischetto. Ora le Super Falcons incroceranno la vincente di Colombia-Giamaica, nel quarto di finale in pro ...Dopo aver chiesto il divorzio, la modella spagnola ha continuato a mandare messaggi indiretti al suo ex compagno ...