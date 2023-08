Calcio femminile | chi allenerà l’Italia al posto di Bertolini? I possibili candidati

(Di lunedì 7 agosto 2023) Una sconfitta pesante e un nuovo corso. L’avventura in Nuova Zelanda/Australia 2023 è finita per la Nazionale italiana di. La sconfitta per 3-2 contro il Sudafrica a Wellington è stata letale nel percorso delle azzurre nella fase finale dei Mondiali. E così, dopo l’uscita di scena nella fase a gironi degli Europei dell’anno scorso, la selezione di Milenaè stata estromessa ancora una volta al primo turno. Le cose cambieranno, ma questo già lo si sapeva.aveva già fatto sapere che l’esperienza mondiale sarebbe stata l’ultima pagina del libro. “Non ha tanta importanza il mio futuro quanto il futuro poi del movimento, che mi auguro che cresca sempre di più, mi auguro di aver lasciato anche un’eredità con questa squadra giovane, che ha fatto un’esperienza importante e che credo che poi ...

REGGIO EMILIA - Dopo 6 anni è giunta al capolinea l'avventura di Milena Bertolini alla guida della Nazionale italiana di. Il contratto dell'ormai ex commissario tecnico correggese con la Figc scade infatti a fine mese, ma la Bertolini ha affidato ai social un lungo messaggio in cui conferma la ...Ha rischiato grosso, ma alla fine è riuscita a rispettare il pronostico della vigilia e approdare ai quarti di finale. Sospiro di sollievo per l' Inghilterra , che ha avuto bisogno dei calci di rigore ...

Le campionesse d'Europa hanno avuto la meglio soltanto dopo i tiri dal dischetto.BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Si ferma agli ottavi di finale ...L'Inghilterra ha battuto a Brisbane la Nigeria 4-2 ai calci di rigore, dopo che anche i tempi supplementari erano terminati 0-0, e si è qualificata per i quarti dei Mondiali femminili di calcio in ...