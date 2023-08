Calcio Femminile | Bertolini dice addio alla panchina dell’Italia | “Non cercare un capo espriatorio”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 agosto 2023) Una lunga lettera sulla pagina personale Instagram per spiegare i motivi dell’. Milenalascia ladella Nazionaledidopo l’eliminazione della squadra alle eliminatorie ai Mondiali. “Lascio la Nazionale dopo tanti anni e sento di ringraziare la Figc e Renzo Ulivieri per la grande opportunità che mi hanno concesso”. Scrive la Commissaria Tecnica azzurra, come riporta l’Ansa. E prosegue: “Troppo ingenua e scontata è la ricerca di un capro espiatorio…”. “Non sento nessun risentimento – prosegue – e non ho nessun motivo che mi spinga a sentirmi oun colpevole, ma piuttosto di ringraziare per gli anni bellissimi e molto intensi, che porterò sempre con me. AuguroNazionale e a tutto il...