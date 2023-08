Calcio femminile | Andrea Abodi | “L’Italia deve far tesoro della prestazione negativa dei Mondiali 2023”

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) Una battuta d’arresto che pesa. La Nazionale italiana diè finita fuori prima del previsto daiin Australia e in Nuova Zelanda. Un gruppo azzurro che, per quanto è emerso nelle ore successive, era caratterizzato da non poche frizioni interne. Divisioni tali da non favorire di certo un avvicinamento ideale alle partite da disputare. A commentare il match è stato il ministro con delega allo Sport,: “E’chiaro che c’è amarezza, ma sarà la Figc a fare le valutazioni. E’ importante che si facciaanche di un’esperienzacome questa“, le parole disul risultato descritto (fonte: ANSA). “Io spero che il, anzi lo sportin generale, ...