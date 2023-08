Calcio femminile | Abodi incita le azzurre | “Fare tesoro dell’esperienza negativa”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) “È chiaro che c’erano aspettative. Le valutazioni le farà Figc, quello che è importante è che si facciaanche di un’esperienza. Quello che auspichiamo è che ilpossa essere ulteriormente sostenuto a tutti i livelli perché non sia solo un fatto di circostanza nel momento delle vittorie o delle polemiche per una sconfitta, ma per profonda convinzione che si debba arrivare a una parità di attenzioni e a una parità anche di opportunità”. Sono queste le parole del ministro per lo sport e i giovani, Andrea, a margine del primo Cda di Sport e Salute tenutosi oggi a Palazzo H in merito alla Nazionalee alle polemiche seguite all’eliminazione dai Mondiali. “Le differenze che ci sono devono essere da stimolo. Da primo tifoso della maglia azzurra ...