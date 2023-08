Calcio | Alaves Grave infortunio per Giuliano Simeone

(Di lunedì 7 agosto 2023) Frattura del perone e lussazione della caviglia per il figlio di Diego. MADRID (SPAGNA) -per, figlio di del tecnico dell'Atletico Madrid, Diego, e fratello di Giovanni, centravanti del Napoli. L'attaccante dell'si è fatto male dopo un contrasto con un avvers

Oggi è arrivato il bollettino medico, pubblicato dall': "Giuliano Simeone dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico dopo il grave infortunio subito nell'ultima amichevole contro il Burgos. ...Terribile infortunio per Giuliano Simeone , figlio dell'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone e fratello del bomber del Napoli Giovanni. Il calciatore, ora all', è stato portato fuori dal campo in ambulanza dopo aver subito un grave infortunio alla gamba mentre giocava con il club contro il Burgos in amichevole. Il giovane ha subito un fallo da dietro ...L'non ha fornito ulteriori dettagli sull'infortunio.

