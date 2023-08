A confermarlo il suo, Tullio Tinti, uscito dalla sede nerazzurra dove ha avuto un incontro con i dirigenti dell'Inter: 'È più di un'idea - ha commentato l'uscendo dalla sede - . ...Jurgen Klopp , mister della squadra, può tirare un sospiro di sollievo, almeno stando alle parole dell'del calciatore ex anche Roma. Il procuratore Ramy Abbas , infatti, su Twitter è uscito ...Certo èd'agosto, non c'era in campo un tesoretto da 3 o 400 milioni di euro in due come ... se Osimhen e il suovacillano, però, De Laurentiis pare intenzionato a chiudere ogni discorso ...

Calcio: agente Inzaghi, 'rinnovo con l'Inter fino al 2025 solo da formalizzare' La Gazzetta del Mezzogiorno

E' stato lo stesso Tullio Tinti, l'agente dell'allenatore, a confermarlo: "Simone ha già prolungato quando era in tournée. L'intesa è solo da formalizzare, ma sarà un rinnovo di un anno". Una ...Lasciata la polveriera PSG, Sergio Ramos non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Tra le possibilità anche la Serie A ...