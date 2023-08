Caivano | danno erariale per occupazioni nel Parco Verde | 6 condanne

Un milione di euro dierariale per canoni e indennità di occupazione non riscosse nel Parco Verde di, in provincia di Napoli: condannati 6 ex funzionari e amministratori del Comune. Si è conclusa con una ...Per canoni non riscossi al Parco ...Un milione di euro dierariale per canoni e indennità di occupazione non riscosse nel Parco Verde di, in provincia di Napoli: condannati 6 ex funzionari e amministratori del Comune. Si è conclusa con una ...

Caivano, un milione di danno erariale: condannati 6 ex funzionari comunali La Repubblica

Danno erariale di 1 milione di euro per canoni e indennità di occupazione non riscosse nel Parco Verde a Caivano. Condanna della Corte dei Conti per 6 ex funzionari e amministratori del comune. Somma ...Si è conclusa con una sentenza di condanna emessa dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, il giudizio di responsabilità nei confronti di sei ...