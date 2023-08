Cade l' ultimo divieto sul Covid | la rivoluzione sull' isolamento

Leggi su iltempo

(Di lunedì 7 agosto 2023)l'obbligo didei positivi ale le relative sanzioni. È quanto prevede il decreto che introduce varie disposizioni in materia di giustizia, andato lunedì 7 agoso in Consiglio dei ministri. In particolare viene abrogata la norma che prevede "ildi mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'". "Il Ministero della salute, anchea base dei dati ricevuti - si legge ancora nel testo - verifica l'andamento della situazione epidemiologica". E "ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus", resta fermo il potere in capo al ministro della Salute "di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità ...