Cacciano | è il giorno del ‘Forum Live Festival’ | il programma della serata

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCon i giochi da tavolo ed il Beer Pong, fissati per le ore 18, avrà inizio ufficialmente il ForumFestival in piazza Principessa di Piemonte a, nel territorio del comune di Cautano (Bn). Con il patrocinio del comune di Cautano, l’evento dopo i giochi da tavolo e il Beer Pong, prevede il Dodgeball (per info ed iscrizioni i numeri sono sulla locandina). In, dalle ore 21, la parte musicale dell’evento con una Jam Session e, a seguire, il Karaoke prima del Dj set finale. Il tutto sarà accompagnato da stand gastronomici a cura del Forum dei Giovani. L'articolo proviene da Anteprima24.it.