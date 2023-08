Brucia ancora la Sardegna | pericolosità massima

Leggi su agi

(Di lunedì 7 agosto 2023) AGI - Per la parte orientale e per il Sudoggi è un'altra giornata di pericolo estremo per gli incendi. Il maestrale, che ieri ha alimentato roghi in tutta l'isola, con evacuazioni e aziende agricole e un campeggio distrutti, non daràtregua. Il bollettino della Protezione civile, dunque, segna come ieri allerta rossa. Le condizioni sono tali che, a innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, si propaga rapidamente raggiungendo grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale e della flotta aerea regionale, com'è accaduto ieri in particolare al Poetto di Quartu Sant'Elena, quando le fiamme sono riuscite a propagarsi anche attraverso una strada a quattro corsie. Un vigile del fuoco è rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento del camping evacuato, poi devastato. Il fuoco in tutta l'isola ...