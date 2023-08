Borsa | Milano attende con l' Europa i dati sull' inflazione

In questo quadro, inottima seduta per Monte dei Paschi di Siena: il titolo, ancora in scia ai conti sopra le attese di venerdì e alle indicazioni agli analisti dell'amministratore ..., oggi, seduta in ribasso per Alerion Clean Power , che porta a casa un decremento del 2,94%.Tornando asul mercato Egm, balzo di Renergetica (+52,76%), dopo l'acquisizione da parte del gruppo Cva e in vista del lancio dell'opa a 10,11 euro per azione, con un premio del 59,2% rispetto ...

Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,14% QUOTIDIANO NAZIONALE

Con l'attesa degli operatori concentrata sui dati dell'inflazione che saranno diffusi da metà settimana, Borse europee senza una direzione precisa con l'indice Ftse Mib che ha concluso in ribasso dell ...La borsa di Milano chiude il quinto giorno consecutivo in calo. Oggi -0,14%, in una giornata in cui tutte le borse europee hanno galleggiato intorno alla parità: Londra -0,14%, Francoforte -0,02%, ...