Borsa | Hong Kong negativa | apre a - 0 | 33%

LadiKong apre la seduta in territorio negativo, sulla scia delle incertezze legate all'economia globale alimentate dai dati incerti sull'occupazione Usa e dai relativi timori di nuovi ...Kong l'indice Hang Seng ha guadagnato lo 0,61% a 19.539,46 punti, dopo che ieri aveva toccato i minimi dal 26 luglio. red - fil 04 - 08 - 23 13:43:26 (0350) 5 NNNNA contrattazioni ancora in corso sono in rialzo ancheKong (+0,67%), Shanghai (+0,34%), Shenzhen (+0,57%) e Mumbai (+0,63%). Debole Seul che cede lo 0,1%. Sul fronte macroeconomico in arrivo gli ...

Borsa: Hong Kong, apertura in rialzo del 3,19% Agenzia ANSA

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo, sulla scia delle incertezze legate all'economia globale alimentate dai dati incerti sull'occupazione Usa e dai relativi timori di nuovi agg ...L'effetto Fitch ha azzerato i progressi del T-Bond del 2023 ma le Borse tentano il rimbalzo: occhio al mercato del lavoro americano da cui dipende il futuro prossimo della politica monetaria della Fed ...